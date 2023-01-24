Українцям дозволили реєструвати акти цивільного стану за кордоном

У вівторок, 24 січня, Кабмін схвалив надання можливості громадянам України, які перебувають за кордоном, отримувати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання чи перебування, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Таке рішення буде діяти лише в умовах воєнного стану

"Закордонні дипломатичні установи України отримують можливість із використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснювати таку державну реєстрацію, вносити зміни до актових записів, поновлювати та анулювати їх незалежно від місця зберігання паперового носія актового запису цивільного стану", – повідомив Мельник.

Також, за його словами, вони зможуть повторно видавати свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з реєстру.

Нагадаємо, що на цьому ж засіданні уряд погодив проєкти указів Президента України про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій – Дніпропетровської,Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської.