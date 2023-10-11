Украинцы больше всего доверяют ВСУ, президенту, спасателям и СБУ - опрос центра Разумкова

Новый опрос Центра Разумкова зафиксировал поддержку гражданами Украины президента, Вооруженных сил, СБУ, пограничников и спасателей. Социологический опрос проводился Центром с 21 по 27 сентября 2023 года.

Так, в частности, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 75% украинцев. Он возглавляет рейтинг доверия к персоналиям.

Также среди лидеров доверия к конкретным лицам руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким (64%), волонтер Сергей Притула (51%), Председатель СБУ Василий Малюк (34%) и другие.

Доверие к Вооруженным Силам Украины составляет 93% опрошенных. Также среди лидеров по перечню государственных институций ГСЧС (83%), пограничная служба (76,5%) и Службы безопасности Украины (66%).

СБУ пользуется самым большим уровнем доверия среди правоохранительных органов. Следующей идет Национальная полиция с показателем 57% украинцев.

Доверие к другим правоохранительным органам значительно меньше: НАБУ – 29%, САП – 28%, НАПК – 27%.

В рамках опроса ответы предоставили 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, подобный опрос проводился и в июне, однако ситуация сильно не изменилась. Тогда ВСУ доверяли 93% украинцев, главе государства – 83%, а Службе безопасности – 66%.