Украинцы во время полномасштабной войны чаще женились, чем разводились

Количество браков в Украине в 2022 году выросло на 4% - это самый большой рост и рекорд за последние три года. При этом, в 2022 году было зафиксировано самое низкое число разводов за последние 9 лет.

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"Настоящий брачный бум произошел в Кировоградской и Полтавской областях. За год новых семей там увеличилось в 1,6 и в 1,5 раз соответственно. А вот по количеству новых семей безоговорочно лидирует Днепропетровская область — 26 534 брака за год. Это почти вдвое (на 43%) больше, чем было в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве по сравнению с 2021 годом жениться стали меньше, по количеству браков столица все еще держится в топе: 23 457 новых семей в год. Тройку лидеров замыкает Одесская область: +16 980 новых семей.

Наибольшее падение регистраций браков наблюдается на временно оккупированных и недавно освобожденных территориях: -78% Херсонская область и -36% - Харьковская.

Среди остальных областей Украины наибольший спад в Черновицкой области — там новых семей в прошлом году было создано почти на треть меньше, чем в 2021 году.

В то же время количество разводов через ЗАГС сократилось на 40%. Если в предыдущие годы, в среднем, через ЗАГС свои отношения разрывали 33 тысячи пар в год, то в 2022 году было зафиксировано 17 893 развода. Это самый низкий показатель за последние 9 лет.

В частности, в Киеве количество разводов, по сравнению с 2021 годом, снизилось на 23%. Несмотря на это, именно в столице зафиксировано самое большое количество расторжений брака - 2 698.

Самое большое сокращение год-к-году зафиксировано в Черновицкой области — в этом регионе разводов стало вдвое меньше.



При этом свадебный бум не привел к увеличению количества брачных договоров. По сравнению с 2021 годом и без того небольшое количество контрактов сократилось в 2,6 раза. Отмечается, что до этого количество брачных договоров увеличивалось, в среднем, на 10% ежегодно. Исключением стал только 2021 год, когда количество контрактов выросло на 47%.

Напомним, в январе Кабмин одобрил предоставление возможности гражданам Украины, находящимся за границей, получать услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния вне зависимости от места жительства или пребывания.

Источник фото: Depositphotos