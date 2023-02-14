Українці під час повномасштабної війни частіше одружувались, ніж розлучалися

Кількість шлюбів в Україні у 2022 році зросла на 4% - це найбільший ріст та рекорд за останні три роки. При цьому, розлучень було найменше за останні 9 років.

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Про це повідомляє сервіс Опендатабот.

"Справжній шлюбний бум відбувся у Кіровоградській та Полтавській областях. За рік новостворених сімей там побільшало у 1,6 та у 1,5 рази відповідно. А ось за кількістю новостворених родин беззаперечно лідує Дніпропетровська область — 26 534 шлюби за рік. Це майже вдвічі (на 43%) більше, аніж було у 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Києві у порівнянні з 2021 роком одружуватись стали менше, за кількістю шлюбів столиця все ще тримається у топі: 23 457 нові родини за рік. Трійку лідерів замикає Одеська область: + 16 980 нових сімей.

Найбільший спад реєстрацій шлюбів спостерігається на тимчасово окупованих та нещодавно звільнених територіях: -78% Херсонська область та -36% — Харківська.

Серед решти областей України найбільший спад у Чернівецькій області — там нових сімей торік було створено майже на третину менше до 2021 року.

Водночас кількість розлучень через РАГС скоротилася на 40%. Якщо у попередні роки, в середньому, через РАГС свої стосунки розривали 33 тисячі пар на рік, то у 2022 році було зафіксовано 17 893 розлучення. Це найнижчий показник за останні 9 років.

Зокрема, у Києві кількість розлучень, в порівнянні з 2021 роком, скоротилась на 23%. Попри це, саме у столиці зафіксовано найбільшу кількість розірвань шлюбу - 2 698.

Найбільший спад рік-до-року зафіксовано у Чернівецькій області — в цьому регіоні розлучень стало вдвічі менше.

При цьому весільний бум не призвів до збільшення кількості шлюбних договорів. У порівнянні до 2021 року й без того невелика кількість контрактів скоротилася у 2,6 разів. Зазначається, що до цього кількість шлюбних договорів збільшувалась, в середньому, на 10% щорічно. Виключенням став лише 2021 рік, коли кількість контрактів зросла на 47%.

Нагадаємо, у січні Кабмін схвалив надання можливості громадянам України, які перебувають за кордоном, отримувати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання чи перебування.

Джерело фото: Depositphotos