Украинец s1mple признан лучшим игроком мира в CS:GO в третий раз. Это мировой рекорд

14 января в Стокгольме прошла церемония HLTV Award Show 2022, на которой были названы лучшие игроки мира в CS:GO по результатам прошедшего года.

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По атмосфере событие скорее напоминало ежегодную премию "Оскар": большой зал, харизматичные ведущие, приглашенные селебрити из индустрии, профессиональные игроки и фанаты CS:GO. Для победителей в каждой номинации HLTV подготовили тематические статуэтки.

Самые значимые трофеи в этом году достались украинскому киберспортивному клубу NAVI. Сперва киевлянин Александр "s1mple" Костылев был назван лучшим снайпером года, но уже через час вновь вернулся на сцену: за титулом лучшего игрока 2022-го года.

S1mple получил эту награду в третий раз (до этого в 2018 и 2021 годах), что позволило ему установить мировой рекорд, обойдя в гонке француза ZywOo, бразильца coldzera и шведа GeT_RighT.

Во время награждения Александр поблагодарил команду и клуб, а также высказался о событиях в Украине:

"Прежде всего, я хотел поблагодарить свою команду, потому что последний раз я был на родине целых 330 дней назад и все это время мои товарищи по команде и мой клуб поддерживали меня. Знаете, раньше я никогда не понимал людей с депрессией, но 300 дней назад почувствовал ее, почувствовал, что потерял себя. Я хотел стать лучшим в 2022 году, хотел, чтобы моя команда стала лучше, но потом началась война. И это было очень тяжело для меня, и я наконец-то понимаю, что значит быть в депрессивном состоянии.

"Это довольно нелегко, но все равно ощущается как отговорка. Это все отговорки, ведь мы с вами можем стать гораздо сильнее духом, и все вы, и особенно я, способны изменить этот мир.

Самое важное, чтобы смотрящие нас сейчас и все присутствующие в зале осознали – мы способны изменить будущее. Ведь как мы собираемся открывать новые планеты и увидеть другие миры, если люди все еще воюют?

Самое главное, что несмотря на грусть, которую я испытываю и грусть, которую испытывают мои товарищи по команде, я все равно очень, очень горд быть украинцем, горд своей страной и нашим Президентом, который борется за свободу и демократию для всего мира.

Помните, когда мы все были маленькими, старшие - наши родители, бабушки и дедушки или старшие братья и сестры - рассказывали нам сказки. И главным мотив этих сказок было Добро и Зло. В детстве мы все могли отличать хорошее от плохого, хотя честно говоря, иногда я сам был плохим, мне это даже нравилось лет в восемь-десять. Но теперь мы все выросли и можем видеть грань между добром и злом. И я верю, что киберспортивное сообщество может изменить наш мир и просто, не знаю, просто показать всем как быть хорошими людьми. Я знаю что киберспорт это один из самых простых способов через Интернет научить людей говорить друг с другом, общаться между собой и быть добрее друг к другу. Спасибо большое что пришли сегодня! Слава Украине! Героям слава! Спасибо".

Еще одну награду получил наставник NAVI Андрей "B1ad3" Городенский — он был назван тренером года. В своей речи Андрей рассказал о проблемах, с которыми столкнулся клуб в 2022 году, а также призвал фанатов киберспорта поддерживать Украину, осуществляя донаты в фонд United24:

"К моему удивлению. Мне кажется, у нас был тяжелый год, и в команде произошли большие изменения. Я разочарован, что мы не оправдали ожиданий, тех ожиданий, которые возложили на нас фанаты.

Я надеюсь, что в этом году мы будем намного лучше, но сейчас я чувствую, как будто я сделал недостаточно, но также и другие команды или тренера сделали недостаточно. Как будто это не что-то, чего я действительно заслуживаю, знаете?

Но это большая честь быть здесь, и спасибо всем, кто голосовал, что голосовали за меня. Спасибо всем кто поддерживал меня и мою команду, нашим фанатам, семье, моим друзьям.

Это замечательное шоу, я вижу много легенд спорта, с которыми не виделся уже давно. Я много кого тут знаю, и это здорово, что у нас есть подобное мероприятие, где мы можем высказать свои мысли и показать как важно то, что мы делаем для нас самих и для многих других.

Но хотя я и счастлив быть здесь, я хотел напомнить, что в Украине сейчас идет война. Мне повезло стоять перед вами, но в моей стране происходят ужасные вещи. Пожалуйста, не забывайте об этом и поддержите Украину пожертвованиями через платформу United24".

Андрей "B1ad3" Городенский. Фото: NAVI

NAVI сотрудничают с United24 с 18 ноября 2022 года. За это время украинский киберспортивный клуб собрал на медицинские нужды $500 000. Большую часть этой суммы составляют переводы от s1mple ($ 100 000), NAVI ($ 200 000) и владельца клуба Максима Криппы ($108 000).

13 января президент Украины Владимир Зеленский вручил NAVI памятный трофей, сделанный из бахмутской соли и крымского ракушечника, символизирующих настойчивость украинского народа и веру в лучшее.