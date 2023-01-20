Українець s1mple визнаний найкращим гравцем світу в CS:GO втретє. Це світовий рекорд

14 січня в Стокгольмі пройшла церемонія HLTV Award Show 2022, на якій було названо найкращих гравців світу в CS:GO за результатами минулого року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

По атмосфері подія швидше нагадувала щорічну премію "Оскар": великий зал, харизматичні ведучі, запрошені селебріті з індустрії, професійні гравці та фанати CS:GO. Для переможців у кожній номінації HLTV підготували тематичні статуетки.

Найзначніші трофеї цього року дісталися українському кіберспортивному клубу NAVI. Спершу киянина Олександра "s1mple" Костильова назвали найкращим снайпером року, але вже за годину знову повернувся на сцену: за титулом найкращого гравця 2022-го року.

S1mple отримав цю нагороду втретє (до цього в 2018 та 2021 роках), що дозволило йому встановити світовий рекорд, обійшовши у гонці француза ZywOo , бразильця coldzera та шведа GeT_RighT.

Під час нагородження Олександр подякував команді та клубу, а також висловився про події в Україні:

"Перш за все, я хотів подякувати своїй команді, тому що останній раз я був на батьківщині цілих 330 днів тому і весь цей час мої товариші по команді та мій клуб підтримували мене. Знаєте, раніше я ніколи не розумів людей з депресією, але 300 днів тому відчув її, відчув, що втратив себе. Я хотів стати кращим у 2022, хотів, щоб моя команда стала кращою, але потім почалася війна. І це було дуже важко для мене, і я нарешті розумію, що означає бути в депресивному стані.

Це досить нелегко, але все одно відчувається як відмовка. Це всі відмовки, адже ми з вами можемо стати набагато сильнішими духом, і всі ви, і особливо я, здатні змінити цей світ.

Найважливіше, щоб ті, хто дивляться нас зараз і всі присутні в залі усвідомили – ми здатні змінити майбутнє. Адже як ми збираємося відкривати нові планети та побачити інші світи, якщо люди все ще воюють між собою?

Найголовніше, що незважаючи на сум, який я відчуваю і сум, який відчувають мої товариші по команді, я все одно дуже, дуже гордий бути українцем, гордий за свою країну і нашого Президента, який бореться за свободу і демократію для всього світу.

Пам'ятайте, коли ми всі були маленькими, старші – наші батьки, бабусі та дідусі чи старші брати та сестри – розповідали нам казки. І головним мотивом цих казок було Добро і Зло. У дитинстві ми всі могли відрізняти хороше від поганого, хоча чесно кажучи, іноді я сам був поганим, мені навіть це подобалося років у вісім-десять. Але тепер ми всі виросли і можемо бачити межу між добром та злом.

І я вірю, що кіберспортивна спільнота може змінити наш світ і просто, не знаю, просто показати всім, як бути хорошими людьми. Я знаю що кіберспорт це один з найпростіших способів через Інтернет навчити людей говорити один з одним, спілкуватися між собою і бути добрішими один до одного. Дуже дякую що прийшли сьогодні! Слава Україні! Героям слава! Дякую."

Ще одну нагороду отримав наставник NAVI Андрій "B1ad3" Городенський - його назвали тренером року. Андрій розповів про проблеми, з якими зіткнувся клуб у 2022 році, а також закликав фанатів кіберспорту підтримувати Україну, здійснюючи донати у фонд United24:

"На моє здивування. Мені здається, у нас був важкий рік, і в команді відбулися великі зміни. Я розчарований тим, що ми не виправдали очікувань, тих очікувань, які поклали на нас фанати.

Я сподіваюся, що цього року ми будемо набагато кращими, але зараз я відчуваю, ніби я зробив недостатньо, але й інші команди чи тренера зробили недостатньо. Начебто це не щось, на що я дійсно заслуговую, знаєте?

Але це велика честь бути тут, і я дякую всім, хто голосував, що голосували за мене. Дякую всім хто підтримував мене та мою команду, нашим фанатам, сім'ї, моїм друзям.

Це чудове шоу, я бачу багато легенд спорту, з якими вже давно не бачився. Я багато кого тут знаю, і це чудово, що у нас є подібний захід, де ми можемо висловити свої думки і показати, як важливо те, що ми робимо для нас самих і для багатьох інших.

Але хоча я щасливий бути тут, я хотів би нагадати, що в Україні зараз триває війна. Мені пощастило стояти перед вами, але в моїй країні відбуваються жахливі речі. Будь ласка, не забувайте".

Андрій "B1ad3" Городенський. Фото: NAVI

NAVI співпрацюють із United24 з 18 листопада 2022 року. За цей час український кіберспортивний клуб зібрав на медичні потреби $500 тисяч. Більшу частину цієї суми становлять перекази від s1mple ($100 000), NAVI ($200 000) та власника клубу Максима Кріппа ($108 000).

13 січня президент України Володимир Зеленський вручив NAVI пам'ятний трофей, зроблений з бахмутської солі та кримського ракушняка, що символізують наполегливість українського народу та віру у краще.