NAVI отримали нагороду від платформи United 24

Український кіберспортивний клуб Natus Vincere отримав відзнаку від фандрейзингової платформи United 24 за активну участь у зборах коштів на підтримку України.

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Про це повідомила пресслужба NAVI.

"Протягом років існування NAVI ми накопичили багато трофеїв. Кожен з них є памʼятним та повʼязаний з великою роботою, яку виконав наш стаф та гравці. Трофей від United24, який ми нещодавно отримали, надовго залишиться у наших серцях", - заявив спортклуб.

У NAVI розповіли, що в рамках благодійної ініціативи за цей рік клуб зібрав $ 500 000. Партнерство клубу та платформи United24 почалося з донату Олександра "s1mple" Костилєва розміром у $100 000.

"Одразу після цього ми запустили розіграш персонального компʼютера у патріотичному дизайні з ASUS та Artline й отримали $ 31 000. Піком нашої цьогорічної співпраці став благодійний турнір BORN TO BE BRAVE, перед яким NAVI зробили донат на рахунок United24 у розмірі $ 200 000. У рамках організованих нами змагань вдалося зібрати $ 40 000 у пожертвах від наших фанатів, $ 10 000 від нашого партнера Logitech G, а також $ 11 000 від Liquid та ENCE", - йдеться у повідомленні.

Також, до загальної суми свій донат у $ 108 000 додав власник NAVI Максим Кріппа.

Нагорода зроблена з бахмутської солі та кримського ракушняка, що символізують українську наполегливість та віру у найкраще.

Нагадаємо, що крім збору донатів в рамках платформи United 24, NAVI допомагає українським війьковим. З початку широкомасштабного російського вторгнення, клуб відправив на фронт більше 220 авто.