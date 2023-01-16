NAVI получили награду от платформы United 24

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere получил награду от фандрейзинговой платформы United 24 за активное участие в сборе средств в поддержку Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба NAVI .

"За годы существования NAVI мы накопили много трофеев. Каждый из них памятен и связан с большой работой, которую выполнил наш стаф и игроки. Трофей от United24, который мы недавно получили, надолго останется в наших сердцах", - заявили в спортклубе.

В NAVI рассказали, что в рамках благотворительной инициативы за этот год клуб собрал $500 000. Партнерство клуба и платформы United24 началось с доната Александра "s1mple" Костылева в $100 000.

"Сразу после этого мы запустили розыгрыш персонального компьютера в патриотическом дизайне с ASUS и Artline и получили $31 000. Пиком нашего сотрудничества стал благотворительный турнир BORN TO BE BRAVE, перед которым NAVI сделали донат на счет United24 в размере $200 000. В рамках организованных нами соревнований удалось собрать $40 000 пожертвований от наших фанатов, $10 000 от нашего партнера Logitech G, а также $11 000 от Liquid и ENCE", – говорится в сообщении.

Также, к общей сумме свой донат в $108 000 добавил владелец NAVI Максим Криппа .

Награда сделана из бахмутской соли и крымского ракушечника, символизирующих украинскую настойчивость и веру в лучшее.

Напомним, что помимо сбора донатов в рамках платформы United 24 , NAVI помогает украинским военным. С начала широкомасштабного российского вторжения клуб отправил на фронт более 220 авто.