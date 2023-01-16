Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

NAVI получили награду от платформы United 24

NAVI получили награду от платформы United 24

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere получил награду от фандрейзинговой платформы United 24 за активное участие в сборе средств в поддержку Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба NAVI .

"За годы существования NAVI мы накопили много трофеев. Каждый из них памятен и связан с большой работой, которую выполнил наш стаф и игроки. Трофей от United24, который мы недавно получили, надолго останется в наших сердцах", - заявили в спортклубе.

В NAVI рассказали, что в рамках благотворительной инициативы за этот год клуб собрал $500 000. Партнерство клуба и платформы United24 началось с доната Александра "s1mple" Костылева в $100 000.

"Сразу после этого мы запустили розыгрыш персонального компьютера в патриотическом дизайне с ASUS и Artline и получили $31 000. Пиком нашего сотрудничества стал благотворительный турнир BORN TO BE BRAVE, перед которым NAVI сделали донат на счет United24 в размере $200 000. В рамках организованных нами соревнований удалось собрать $40 000 пожертвований от наших фанатов, $10 000 от нашего партнера Logitech G, а также $11 000 от Liquid и ENCE", – говорится в сообщении.

Также, к общей сумме свой донат в $108 000 добавил владелец NAVI Максим Криппа .

Награда сделана из бахмутской соли и крымского ракушечника, символизирующих украинскую настойчивость и веру в лучшее.

Напомним, что помимо сбора донатов в рамках платформы United 24 , NAVI помогает украинским военным. С начала широкомасштабного российского вторжения клуб отправил на фронт более 220 авто.