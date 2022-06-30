"Укрпочта" с 1 июля повышает тарифы на посылки по Украине

Отделения "Укрпочты" с 1 июля возвращаются к довоенному графику работы, доставке крупногабаритных посылок и повышают тарифы на доставку.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В большинстве областей "Укрпочта" вернулась к довоенному графику работы. Исключение составляют временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где работа осуществляется в индивидуальном порядке с учетом текущей ситуации", - говорится в сообщении.

Также в некоторых освобожденных городах, где население вернулось лишь частично, отделения "Укрпочты" работают по сокращенному графику и перейдут к довоенному режиму как только увеличатся объемы работы в связи с возвращением людей.

Важные изменения произошли в доставке крупногабаритных отправлений, вступающих в силу с 1 июля. Теперь "Укрпочта" будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во все областные центры, а также в Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог.

Крупногабаритным считается отправка фактическим весом до 30 кг, длиной наибольшей стороны от 0,7 м до 2 м и суммой всех сторон (высота + длина + ширина) - до 3,5 м.

Также введены изменения и для отправок весом более 30 кг. Максимальная масса такой отправки увеличивается до 600 кг. Таким образом, клиенты смогут пересылать по привлекательным тарифам "Укрпочты" еще больше товаров разных габаритов.

Кроме того, с 1 июля цена стандартной доставки в пределах Украины увеличивается в среднем на 14%, а в пределах области – на 13%.

Просмотр тарифов в компании объяснили, прежде всего, увеличением логистических расходов на доставку.

"Однако даже после пересмотра стоимости тарифы Укрпочты остаются более низкими по сравнению с конкурентами. Для примера, отправление весом до 1 кг в пределах Украины, которое раньше стоило 31 грн, после просмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до пересмотра тарифов", – говорится в сообщении.

Также по новым тарифам с 1 июля будут доставляться отправления "Укрпочта Экспресс" – повышение составит в среднем 14% для пересылки в пределах области и 16% для пересылки в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обошлась бы в 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

На 14% вырастет стоимость пересылки документов.

А вот стоимость международных отправлений остается неизменной.

Напомним, "Укрпочта" стала первой почтовой компанией в мире, открывшей свой магазин на площадке Amazon. Национальный почтовый оператор уже выставил на продажу свои мерчи, марки и другие товары.