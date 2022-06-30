"Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи на посилки по Україні

Відділення "Укрпошти" з 1 липня повертаються до довоєнного графіку роботи, доставки великогабаритних посилок та підвищують тарифи на доставку.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"У більшості областей "Укрпошта" повернулася до довоєнного графіку роботи. Виняток становлять тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку з урахуванням поточної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також у деяких звільнених містах, де населення повернулося лише частково, відділення "Укрпошти" працюють за скороченим графіком і перейдуть до довоєнного режиму, як тільки збільшаться обсяги роботи у зв'язку з поверненням людей.

Важливі зміни відбулися у доставці великогабаритних відправлень, що набирають чинності з 1 липня. Тепер "Укрпошта" прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше до всіх обласних центрів, а також у Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг.

Великогабаритним вважається відправка фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) – до 3,5 м.

Також запроваджено зміни і для відправок вагою понад 30 кг. Максимальна маса такого відправлення зростає до 600 кг. Таким чином клієнти зможуть пересилати за привабливими тарифами "Укрпошти" ще більше товарів різних габаритів.

Крім того, з 1 липня ціна стандартної доставки в межах України зростає в середньому на 14%, а в межах області – на 13%.

Перегляд тарифів у компанії пояснили насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку.

"Однак навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишаються нижчими порівняно з конкурентами. Для прикладу, відправлення вагою до 1 кг у межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн у порівнянні з 65 грн до перегляду тарифів", – йдеться у повідомленні.

Також за новими тарифами з 1 липня доставлятимуться відправлення "Укрпошта Експрес" – підвищення становитиме в середньому 14% для пересилання в межах області та 16% для пересилання в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала б 39 грн, то з 1 липня коштуватиме 45 грн.

На 14% зросте вартість пересилання документів.

А ось вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.

Нагадаємо, "Укрпошта" стала першою поштовою компанією у світі, яка відкрила свій магазин на майданчику Amazon. Національний поштовий оператор уже виставив на продаж свої мерчі, марки та інші товари.