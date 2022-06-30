Посилка до Європи і назад: як за умов війни працюють найбільші поштові оператори України

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Розв'язана Росією війна змусила залишити свої будинки мільйони українців. Багато хто виїжджав до інших регіонів, міст і країн з мінімумом одягу і лише найнеобхіднішими документами. Згодом ситуація на фронті стабілізувалася, а вимушені переселенці почали все частіше замислюватись про залишені вдома і такі необхідні речі.

Одним на новому місці знадобився літній одяг, іншим — техніка для роботи, третім — важливі медичні виписки. Оскільки за нинішніх умов придбати все це не завжди можливо, люди звернулися до пошти. При цьому не всі поштові сервіси відновили роботу. Наприклад, DHL Україна так і не відчинила поки що свої офіси.

Кореспонденти Delo.ua з'ясували, як в умовах війни відправити посилку в іншу країну і як її звідти отримати.

Киянка Крістіна Зеленюк на початку війни виїхала до Європейського союзу. Для однієї з проукраїнських подій у Німеччині дівчині знадобились речі із національною символікою. Як пояснює сама Христина, вона вирішила підтримати українського виробника, купивши сукню, светр із символікою та український прапор в одному з українських магазинів. У питанні логістики довірилася "Укрпошті". І зненацька зіткнулася з серйозною проблемою.

Пара невеликих посилок тривала понад два місяці. У результаті Крістіні довелося замовляти український прапор на eBay. Пізніше вона все ж таки отримала частину своїх речей, вибачившись перед "Укрпоштою".

"Другу посилку там, де прапор і светр із написом "Ukraine", ще чекаю. Але який уже светр влітку. Насамкінець про «Укрпошту». Повинна вибачитись. Працюєте в умовах війни ви швидко та за доступними цінами, порівнюючи з іншими. Доставку уповільнює польська пошта, тому що не очікувала такої кількості посилок», - уточнила вона.

Втім, Христина стала далеко не єдиною жертвою таких проблем. Житель Дніпра Кирило Куріпко на початку березня виїхав із родиною з Києва до Львова, а потім відправив дружину з новонародженою дитиною до Чехії. Через якийсь час вирішив відправити їм найнеобхідніші — стерилізатор і підігрівач для пляшок, деякі документи.

"Посилка вийшла дорогою, майже 900 грн. Якщо чесно, цих грошей вистачило б на нові речі, але я не очікував таких цін. Я хотів ще візок відправити, але це вийде занадто дорого. Тим паче йде все це дуже довго - я відправив дві тижня тому і трекінг показує, що дружина чекатиме посилку ще стільки ж.Інша проблема з технікою.Для пересилки ноутбука у мене попросили чек і гарантію на нього, щоб вказати реальну вартість і щоб довести, що він належить мені.При цьому вказати меншу вартість не можна - через це можуть виникнути реальні проблеми на митниці", - пояснив Кирило.

Для роз'яснення процесу отримання та надсилання міжнародних посилок ми звернулися до ключових національних операторів.

У "Новій пошті" зазначили, що ще у березні відновили роботу міжнародної доставки Нова пошта Глобал, яка охоплює майже двісті країн та територій світу.

"Якщо необхідно переслати особисті речі з України до країн Європи, найкраще скористатися послугою "Речі з дому за кордон"". Вона дає можливість українцям надіслати речі зі знижками від 50% до 80% до 25 країн Європи. Відправка до 2 кг коштує 800 грн., до 10 кг – 1200 грн., до 30 кг – 2000 грн. При надсиланні речей вагою від 30 до 70 кг вартість залежить від зони доставки, до якої входить країна. До речі, у рамках цієї послуги максимальна вага відправлення – 70 кг, а габарити не повинні перевищувати 120х80х69 см», – пояснили там.

"Речі з дому за кордон" дозволяє пересилання виключно особисті речі: одягу, взуття, іграшок, б/в техніку. Без цінників та лейблів. Але в компанії уточнюють, що з урахуванням складнощів, з якими стикаються громадяни України, які виїхали за кордон під час військового стану, Нова пошта Глобал тимчасово дозволила доставку іменних документів (свідоцтв про народження, паспорти та інші документи, що засвідчують особу).

"Але є список товарів, які не приймаються у міжнародну доставку. Серед них - ліки та БАДи. У кожній країні існує свій список дозволених та акредитованих медикаментів. Весь список заборонених товарів за цим посиланням ", - уточнили у Новій Пошті.

У компанії уточнили: якщо вартість відправлення, заявлена у накладній, не відповідає реальній вартості або виявлено комерційну партію (більше п'яти однакових товарів у відправленні), то співробітники митної служби можуть вилучити посилку та повернути назад до України. Також варто врахувати, що в деяких європейських країнах міжнародні відправлення вартістю до 45 євро, що переміщаються між фізичними особами, з позначкою "особисті речі" не обкладаються ні митом, ні ПДВ. Однак можуть бути додаткові нарахування за процедуру розмитнення або нарахування податків за правилами країни, до якої надіслано посилку. При цьому тарифи на перевезення в Новій пошті не змінилися. З ними можна ознайомитись за цим посиланням .

У НП додали, що доставка у рамках послуги "Речі з дому за кордон" здійснюється наземним транспортом і займає в середньому від 12 робочих днів. Тривалість пов'язана з "безпрецедентним навантаженням на митницях України та Європи». У компанії зазначили, що за час війни доставили понад 16 тисяч міжнародних відправлень - найбільше до Німеччини (понад 5600) та Польщі (2800).

В "Укрпошті" нагадують, що вони співпрацюють із національними поштовими операторами майже всіх країн світу, окрім РФ та Білорусі. Тому в будь-якому офісі національної пошти за кордоном можна відправити посилку в Україну, хоча її максимальна вага не повинна перевищувати 30 кг. Повний список держав, які доставляють посилки в Україну, можна знайти за цим посиланням .

"Під час відправки українцям потрібно врахувати, що відправлена в Україну посилка підпадає під митне оформлення. Наразі митний ліміт вартості для фізичних осіб, коли не нараховується мито та ПДВ, становить 150 євро. Крім того, у відповідь на звернення «Укрпошти" підтримати Україну та українців вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України», - кажуть у національному операторі.

Йдеться про доставку з-за кордону до конкретних одержувачів в Україні із зазначенням одержувача, адреси, індексу та контактного номера телефону. Відправляти можна одяг, господарські товари, продукти в заводській упаковці до 10 кг, а також невелику кількість безрецептурних ліків. Заборонено відправляти алкоголь та товари військового призначення.

"В умовах війни всі посилки приходять в Україну наземним шляхом через транзитні хаби пошт Польщі або Словаччини. "Укрпошта" всі посилки забирає з цих країн і вже на території нашої держави здійснюється митне оформлення та доставка до адресата. За нашою статистикою, зараз імпортні відправлення з Європи зросли майже втричі. До війни у загальній кількості відправлень вони становили 15%, а зараз до 40%», — резюмують в «Укрпошті».