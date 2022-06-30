Посылка в Европу и обратно: как в условиях войны работают крупнейшие почтовые операторы Украины

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Развязанная Россией война заставила покинуть свои дома миллионы украинцев. Многие уезжали в другие регионы, города и страны с минимумом одежды и только самыми необходимыми документами. Со временем ситуация на фронте стабилизировалась, а вынужденные переселенцы стали все чаще задумываться об оставленных вещах.

Одним на новом месте понадобилась летняя одежда, другим — техника для работы, третьим — важные медицинские выписки. Поскольку в нынешних условиях приобрести все это не всегда возможно, люди обратились к почте. При этом не все почтовые сервисы возобновили работу. Например, DHL Украина так и не открылся с начала войны.

Корреспонденты Delo.ua выяснили, как в условиях войны войны отправить посылку в другую страну и как ее оттуда получить.

Киевлянка Кристина Зеленюк в начале войны выехала в Европейский союз. Для одного из проукраинских событий в Германии девушке понадобились вещи с национальной символикой. Как объясняет сама Кристина, она решила поддержать украинского производителя, купив платье, свитер с символикой и украинский флаг в одном из украинских магазинов. В вопросе логистики доверилась "Укрпочте". И неожиданно столкнулась в серьезной проблемой.

Пара небольших посылок шла больше двух месяцев. В итоге Кристине пришлось заказывать украинский флаг на eBay. Позже она все же получила часть своих вещей, извинившись перед "Укрпочтой".

"Вторую посылку там, где флаг и свитер с надписью "Ukraine", еще жду. Но какой уж свитер летом. Напоследок об «Укрпочте". Должна извиниться. Работаете в условиях войны вы быстро и по доступным ценам, сравнивая с другими. Доставку замедляет польская почта, потому что не ожидала такого количества посылок», — уточнила она.

Впрочем, Кристина стала далеко не единственной жертвой таких проблем. Житель Днепра Кирилл Курипко в начале марта выехал с семьей из Киева во Львов, а потом отправил жену с новорожденным ребенком в Чехию. Спустя какое-то время решил отправить им самое необходимые — стерилизатор и подогреватель для бутылочек, кое какие документы.

"Посылка получилась дорогой, почти 900 грн. Если честно, этих денег хватило бы на новые вещи, но я не ожидал таких цен. Я хотел еще коляску отправить, но это получится слишком дорого. Тем более идет все это очень долго — я отправил две недели назад и трекинг показывает, что жена будет ждать посылку еще столько же. Другая проблема с техникой. Для пересылки ноутбука у меня попросили чек и гарантию на него, чтобы указать реальную стоимость и чтобы доказать, что он принадлежит мне. При этом указать меньшую стоимость нельзя — из-за этого могут возникнуть реальные проблемы на таможне", — объяснил Кирилл.

Для разъяснение процесса получения и отправки международных посылок мы обратились к ключевым национальным операторам.

В "Новой почте" отметили, что еще в марте возобновили работу международной доставки Новая почта Глобал, которая охватывает почти двести стран и территорий мира.

"Если необходимо переслать личные вещи из Украины в страны Европы, лучше всего воспользоваться услугой «Вещи из дома за границу". Она дает возможность украинцам отправить вещи со скидками от 50% до 80% в 25 стран Европы. Отправка до 2 кг стоит 800 грн, до 10 кг – 1200 грн, до 30 кг – 2000 грн. При отправке вещей весом от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки, в которую входит страна. Кстати, в рамках этой услуги максимальный вес отправки – 70 кг, а габариты не должны превышать 120х80х69 см», — объяснили там.

"Вещи из дома за границу" позволяет пересылку исключительно личные вещи: одежды, обуви, игрушек, б/у технику. Без ценников и лейблов. Но в компании уточняют, что с учетом сложностей, с которыми сталкиваются граждане Украины, выехавшие за границу во время военного положения, Новая почта Глобал временно разрешила доставку именных документов (свидетельств о рождении, паспортов и других документов, удостоверяющих личность).

"Но есть список товаров, которые не принимаются в международную доставку. Среди них — лекарства и БАДы. В каждой стране существует свой список разрешенных и аккредитованных медикаментов. Весь список запрещенных товаров по этой ссылке", — уточнили в Новой Почте.

В компании уточнили: если стоимость отправления, заявленная в накладной, не соответствует реальной стоимости или выявлена коммерческая партия (больше пяти одинаковых товаров в отправке), то сотрудники таможенной службы могут изъять посылку и вернуть обратно в Украину. Также стоит учесть, что в некоторых европейских странах перемещающиеся между физическими лицами международные отправления стоимостью до 45 евро с отметкой "личные вещи" не облагаются ни пошлиной, ни НДС. Однако могут быть дополнительные начисления за процедуру растаможки или начисления налогов по правилам страны, в которую пришла посылка. При этом тарифы на перевозку в самой Новой почте не изменились. С ними можно ознакомиться по этой ссылке.

В НП добавили, что доставка в рамках услуги "Вещи из дома за границу" производится наземным транспортом и занимает в среднем от 12 рабочих дней. Длительность связана с "беспрецедентной нагрузкой на таможнях Украины и Европы». В компании отметили, что за время войны доставили более 16 тысяч международных отправлений — больше всего в Германию (более 5600) и Польшу (2800).

В "Укрпочте" напоминают, что они сотрудничают с национальными почтовыми операторами почти всех стран мира, кроме РФ и Беларуси. Поэтому в любом офисе национальной почты за границей можно отправить посылку в Украину, хотя ее максимальный вес не должен превышать 30 кг. Полный список государств, которые доставляют посылки в Украину можно найти по этой ссылке.

"При отправке украинцам нужно учесть, что отправленная в Украину посылка подпадает под таможенное оформление. Сейчас таможенный лимит стоимости для физических лиц, когда не начисляется пошлина и НДС, составляет 150 евро. Кроме того, в ответ на обращение «Укрпочты" поддержать Украину и украинцев уже 14 национальных почтовых операторов других стран объявили о бесплатной доставке отправлений в Украину», — говорят в национальном операторе.

Речь идет о доставке из-за границы к конкретным получателям в Украине с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона. Отправлять можно одежду, хозтовары, продукты в заводской упаковке до 10 кг, а также небольшое количество безрецептурных лекарств. Запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.

"В условиях войны все посылки приходят в Украину наземным путем через транзитные хабы почт Польши или Словакии. «Укрпочта" все посылки забирает из этих стран и уже на территории нашего государства производится таможенное оформление и доставка к адресату. По нашей статистике, в настоящее время импортные отправления из Европы выросли почти в три раза. До войны в общем количестве отправлений они составляли 15%, а сейчас — до 40%», — резюмируют в «Укрпочте».