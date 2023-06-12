Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони

В Италии 12 июня в больнице на 87 году жизни скончался экс-премьер страны и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был болен лейкемией.

В среду 86-летний Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле. Там он начал проходить курс химиотерапии.

Несмотря на преклонные годы и проблемы со здоровьем, Берлускони до последнего был активным политиком и возглавлял партию Вперед, Италия (Forzaак Italia).

Миллиардер и медиа-магнат Берлускони впервые пришел к власти в 1994 году и к 2011 году возглавлял четыре правительства Италии.

Он был третьим в Италии и 118 в мире в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes 2011 года.

Берлускони принадлежал контрольный пакет акций холдинга Fininvest, который объединяет примерно 150 компаний, действующих практически во всех сферах жизни итальянцев. Также он являлся владельцем ФК "Милан" с 1986 по 2017 год.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был одним из самых близких друзей лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Он открыто признавал Крым частью РФ и в сентябре 2015 даже летал на оккупированный полуостров для частной встречи с Путиным.

Тогда из-за нарушения правил пересечения границы СБУ запретила Сильвио Берлускони въезд в Украину сроком на три года.

В разгар войны с Украиной и на фоне испорченных отношений с Западом, Путин поздравил с Новым 2023 только трех политиков из ЕС: Орбана, Шредера и Берлускони.

В октябре 2022 года Берлускони заявил законодателям, что президент Украины Владимир Зеленский подтолкнул Путина к "бесконечной войне". Представитель украинского МИД Олег Николенко, в ответ на слова Берлускони, посоветовал тому "начать открыто целовать руки Путина".