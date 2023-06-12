Помер колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі

В Італії 12 червня у лікарні на 87 році життя помер експрем’єр країни та лідер партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Зазначається, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був хворий на лейкемію.

У середу 86-річний Берлусконі був госпіталізований до міланської лікарні Сан-Раффаеле. Там він почав проходити курс хіміотерапії.

Незважаючи на похилий вік і проблеми зі здоров’ям, Берлусконі до останнього був активним політиком і очолював партію Вперед, Італія (Forzaак Italia).

Мільярдер та медіа-магнат Берлусконі вперше прийшов до влади в 1994 році і до 2011 року очолював чотири уряди Італії.

Він був третім в Італії та 118 у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes 2011 року.

Берлусконі належав контрольний пакет акцій холдингу "Fininvest", який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Також він був власником ФК "Мілан" з 1986 до 2017 року.

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був одним із найближчих друзів лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Він відкрито визнавав Крим частиною РФ і у вересні 2015 року навіть літав на окупований півострів для приватної зустрічі з Путіним.

Тоді через порушення правил перетину кордону СБУ заборонила Сільвіо Берлусконі в’їзд в Україну терміном на три роки.

В розпал війни з Україною та на фоні зіпсованих стосунків із Заходом, Путін привітав з Новим 2023 роком лише трьох політиків з ЄС: Орбана, Шрьодера і Берлусконі.

У жовтні 2022 року Берлусконі заявив законодавцям, що президент України Володимир Зеленський підштовхнув Путіна до "нескінченної війни". Речник українського МЗС Олег Ніколенко, у відповідь на слова Берлусконі, порадив тому "почати відкрито цілувати руки Путіна".