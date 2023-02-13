- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У МЗС відреагували на заяви Берлусконі про війну: спроба поцілувати криваві руки Путіна
Заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі щодо війни в Україні є неприйнятними, поширюючи російську пропаганду він заохочує Росію до продовження її злочинів.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Зазначається, що Берлусконі розкритикував прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні за зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, якби Зеленський припинив "атакувати" Донбас, війни не було б.
"Розкажу коротку історію. В 2010 році я працював в українському посольстві в Лівії. Добре пам‘ятаю, як тодішній прем‘єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність. Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору", - заявив Ніколенко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він наголосив, що Берлусконі, поширюючи російську пропаганду, заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.
Натомість він подякував за опертивну реакцію прем‘єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею". МЗС України викликало посла Угорщини через цю заяву.