В МИД отреагировали на заявления Берлускони о войне: попытка поцеловать руки Путина, которые по локоть в крови

Заявления бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по поводу войны в Украине неприемлемы, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Отмечается, что Берлускони подверг критике премьер-министра Италии Джорджию Мелони за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, если бы Зеленский прекратил "атаковать" Донбасс, войны не было бы.

"Расскажу короткую историю. В 2010 году я работал в украинском посольстве в Ливии. Хорошо помню, как тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки чтобы продемонстрировать свою лояльность. Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента - попытка поцеловать руки Путина, которые по локти в крови. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", - заявил Николенко.

Он подчеркнул, что Берлускони , распространяя российскую пропаганду, поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины.

В то же время он поблагодарил за оперативную реакцию премьер-министра Италии Джорджию Мелони, которая подтвердила непреклонную поддержку Украины со стороны итальянского правительства после неприемлемых заявлений Берлускони.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за этого заявления.