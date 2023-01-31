В МИД раскритиковали президента Хорватии из-за заявления о Крыме

Заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым якобы уже больше никогда не будет Украиной, неприемлемо. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессию Хорватия могла потерять треть своих земель, однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", - отметил он.

Николенко подчеркнул, что МИД считает неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины.

При этом он подчеркнул, что Украина высоко ценит, что правительство Хорватии и народ поддерживает украинцев в борьбе против агрессии России.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за этого заявления.