У МЗС розкритикували президента Хорватії через заяву про Крим

Заява президента Хорватії Зорана Мілановича про те, що Крим нібито вже більше ніколи не буде Україною, є неприйнятною. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що МЗС вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.

При цьому він наголосив, що Україна високо цінує те, що уряд Хорватії та народ підтримує українців в боротьбі проти агресії Росії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею". МЗС України викликало посла Угорщини через цю заяву.