В Белой Церкви и Одессе накрыли ботофермы: "распространяли деструктивный контент" об армии и руководстве Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции ликвидировали в Украине еще две "ботофермы", а именно в Одессе и Киевской области. Об этом говорится в сообщении СБУ.

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"Армию ботов почти в 7 тысяч аккаунтов использовали для распространения деструктивного контента, в частности для: дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства; оправдания вооруженной агрессии РФ; расшатывания общественно-политической ситуации в стране", - сказано в нем.

В частности, ботоферму на 5 тысяч аккаунтов, по данным следствия, создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области, проживающий в настоящее время в Киевской области.

Для конспирации он регистрировал фейковые аккаунты через российские электронные почтовые сервисы и виртуальные номера российских и белорусских мобильных операторов. В редких случаях для их верификации использовал поддельные документы украинских граждан.

"Готовых" ботов злоумышленник сдавал в аренду или продавал заинтересованным лицам, принимая оплату за свои "услуги" на банковскую карту. Установлено, что его клиентами были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане РФ, которые продвигают в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы", - говорят в спецслужбе.

Правоохранители провели обыск по адресу проживания администратора бот-сети, где обнаружили и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и специальное программное обеспечение.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по части 1 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных сетей) Уголовного кодекса.

Как уточняют в Офисе генерального прокурора, речь идет о жителе Белой Церкви, создавшем более 5 тысяч несуществующих аккаунтов в социальной сети Facebook, через которые распространяли информацию, направленную на дискредитацию руководства государства и Вооруженных сил Украины, побуждая также к разжиганию панических настроений среди населения.

Расследование дела ведут следователи Святошинского управления полиции Киева при оперативном сопровождении киберспециалистов оперативного подразделения Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Принимаются меры по установлению организаторов и заказчиков противоправной деятельности.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В Одессе же, как сообщают в СБУ, организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей. В результате оперативно-следственных действий был подтвержден факт, что их клиентами были лица, находящиеся на территории России.

"Основное направление деятельности злоумышленников – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по адресу их проживания правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, четыре сервера, более 250 USB-модемов и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; банковские карты, через которые происходили расчеты с клиентами; более 400 SIM-карт операторов мобильной связи.

Изъятая техника направлена на экспертизу. Продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств и причастных к противоправной деятельности лиц.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос о объявлении фигурантам подозрений по части 1 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и вышеупомянутой части 1 статьи 361 УК.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области

В свою очередь, в Главном управлении полиции в Одесской области сообщают, что в Одессе отец с сыном 58 и 29 лет сконцентрировали по месту проживания сотни модемов с SIM-картами и сдавали их в аренду, в том числе жителям других стран.

"Таким образом одесситы предоставляли гражданам возможность, в зависимости от цели, например, звонить по украинским номерам из-за границы, создавать ботофермы, распространять ложную информацию о ВСУ и так далее", - говорят правоохранители, не акцентируя внимание на задействовании оборудования в первую очередь для ботофермы.

Дело расследуют следователи отдела полиции №3 Одесского райуправления полиции №1 под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры Одессы. При этом отмечено, что разоблачили правонарушителей киберполицейские Одесщины совместно с работниками областного управления СБУ в Одесской области.

Также указано, что дело расследуется именно по части 2 статьи 361 УК (то есть, вмешательство в работу электронных сетей, совершенное повторно по предварительному сговору). В то же время о наличии других двух фигурантов дела в полиции не сообщают.