В Білій Церкві та Одесі накрили ботоферми: "поширювали деструктивний контент" про армію та керівництво України

Працівники Служби безпеки України та поліції ліквідували в Україні ще дві "ботоферми", а саме в Одесі та Київській області. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

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"Армію ботів у майже 7 тисяч акаунтів використовували для поширення деструктивного контенту, зокрема для: дискредитації Сил оборони України та керівництва держави; виправдання збройної агресії РФ; розхитування суспільно-політичної ситуації в країні", - сказано у ньому.

Зокрема, ботоферму на 5 тисяч акаунтів, за даними слідства, створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі мешкає на Київщині.

Задля конспірації він реєстрував фейкові акаунти через російські електронні поштові сервіси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. В окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян.

"Готових" ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам, приймаючи оплату за свої "послуги" на банківську карту. Встановлено, що його клієнтами були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали", - кажуть у спецслужбі.

Правоохоронці провели обшук за адресую проживання адміністратора бот-мережі, де виявили та вилучили: комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та спеціальне програмне забезпечення.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 1 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних мереж) Кримінального кодексу.

Як уточнюють у Офісі генерального прокурора, йдеться про мешканця Білої Церкви, який створив понад 5 тисяч неіснуючих акаунтів у соціальній мережі Facebook, через які поширювали інформацію, спрямовану на дискредитацію керівництва держави та Збройних сил України, спонукаючи також до розпалювання панічних настроїв серед населення.

Розслідування справи ведуть слідчі Святошинського управління поліції Києва за оперативного супроводу кіберфахівців оперативного підрозділу Головного управління СБУ в Києві та Київській області. Вживаються заходи для встановлення організаторів та замовників протиправної діяльності.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В Одесі ж, як повідомляють в СБУ, організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців. У результаті оперативно-слідчих дій було підтверджено факт, що їхніми клієнтами були особи, які перебувають на території Росії.

"Основний напрямок діяльності зловмисників – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за адресами їхнього проживання правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, чотири сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності; банківські картки, через які відбувалися розрахунки з клієнтами; понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Вилучена техніка направлена на експертизу. Триває слідство для з’ясування всіх обставин та причетних до протиправної діяльності осіб.

Після проведення експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення фігурантам підозр за частиною 1 статті 111-1 (колабораційна діяльність) та вищезазначеною частиною 1 статті 361 КК.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області

В свою чергу, в Головному управлінні поліції в Одеській області повідомляють, що в Одесі батько з сином віком 58 та 29 років сконцентрували за місцем мешкання сотні модемів із SIM-картами і здавали їх в оренду, в тому числі жителям інших країн.

"Таким чином одесити надавали громадянам можливість, в залежності від мети, приміром, телефонувати з українських номерів із-за кордону, створювати ботоферми, розповсюджувати неправдиву інформацію про ЗСУ тощо", - кажуть правоохоронці, не акцентуючи увагу на задіянні обладнання в першу чергу для ботоферми.

Справу розслідують слідчі відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури Одеси. При цьому зазначено, що викрили правопорушників кіберполіцейські Одещини спільно з працівниками обласного управління СБУ в Одеській області.

Також вказано, що справа розслідується саме за частиною 2 статті 361 КК (тобто втручання в роботу електронних мереж, вчинене повторно за попередньою змовою). Натомість про наявність інших двох фігурантів справи у поліції не повідомляють.