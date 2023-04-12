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В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
В столице расцвели сакуры и магнолии, кроме ботанического сада им. Фомина и Национального ботанического сад им. Гришко они растут в парках и скверах Киева.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Деревья можно увидеть в каждом районе Киева. Магнолии высажены на следующих локациях.
Шевченковский район:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Пейзажная аллея;
- Парк имени Тараса Шевченко;
- Сырецкий парк.
Подольский район:
- Площадь Щекавицкая.
Оболонский район:
- Парк "Наталка";
- Сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.
Деснянский район:
- Парк с водными объектами по просп. Шухевича;
- Парк "Киото".
Дарницкий район:
- Парк Партизанской славы;
- Парк Воинов-интернационалистов;
- Сквер по ул. Вербицкого, 12.
Днепровский район:
- Парк "Победа";
- Сквер по ул. Ивана Миколайчука;
- Бульвар Амвросия Бучмы;
- Сквер по ул. Шумского, 3
Соломенский район:
- Парк "Отрадный";
- Парк "Орленок".
Голосеевский район:
- Голосеевский парк им. М. Рыльского.
Различные типы магнолий имеют разное время цветения, обычно оно длится около 14 дней. Всего в мире насчитывают около 240 видов растений магнолиевых семей. Каждый из них имеет уникальный вид и цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.
Также в столице началось цветение сакуры. В Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на б-ре Верховной Рады длиной 1402 м (240 растений).
Посмотреть на сакуры можно на таких локациях.
В Днепровском районе:
- Б-р Верховной Рады;
- Парк Андрея Малышко;
- Парк "Победа".
В Деснянском районе:
- Парк "Киото";
- Парк им. Архитектора Николаева;
- Парк им. Сержа Лифаря;
- Сквер по ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.
В Дарницком районе:
- Парк Партизанской славы.
В Шевченковском районе:
- У Национальной оперы Украины;
- Владимирская горка;
- Сквер у Золотых ворот.
В Печерском районе:
- Бульвар Липский;
- Сквер Бастионный; Площадь Ивана Франко.
В Подольском районе:
- Куреневский парк;
- Сквер у кинотеатра "Октябрь".
В Оболонском районе:
- Парк "Наталка".
В Дарницком районе:
- Сквер на Дарницкой площади;
- Парк Партизанской славы.
В Соломенском районе:
- Парк им. Миколы Зерова.
В Святошинском районе:
- Сквер на бульваре Академика Вернадского;
- Парк "Совки";
- Парк "Интернациональный".
Продолжительность цветения сакуры – около двух недель в зависимости от вида.
Напомним, Киев получил от немецкого мецената Питера Стирнола около 30 тыс. единиц семян дерева гинкго, принадлежащего к древнейшим видам и считающегося символом надежды из-за невероятной устойчивости.