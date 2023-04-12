В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)

В столице расцвели сакуры и магнолии, кроме ботанического сада им. Фомина и Национального ботанического сад им. Гришко они растут в парках и скверах Киева.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Деревья можно увидеть в каждом районе Киева. Магнолии высажены на следующих локациях.

Шевченковский район:

Пейзажная аллея;

Парк имени Тараса Шевченко;

Сырецкий парк.

Подольский район:

Площадь Щекавицкая.

Оболонский район:

Парк "Наталка";

Сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.

Деснянский район:

Парк с водными объектами по просп. Шухевича;

Парк "Киото".

Дарницкий район:

Парк Партизанской славы;

Парк Воинов-интернационалистов;

Сквер по ул. Вербицкого, 12.

Днепровский район:

Парк "Победа";

Сквер по ул. Ивана Миколайчука;

Бульвар Амвросия Бучмы;

Сквер по ул. Шумского, 3

Соломенский район:

Парк "Отрадный";

Парк "Орленок".

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Различные типы магнолий имеют разное время цветения, обычно оно длится около 14 дней. Всего в мире насчитывают около 240 видов растений магнолиевых семей. Каждый из них имеет уникальный вид и цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.

Также в столице началось цветение сакуры. В Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на б-ре Верховной Рады длиной 1402 м (240 растений).

Посмотреть на сакуры можно на таких локациях.

В Днепровском районе:

Б-р Верховной Рады;

Парк Андрея Малышко;

Парк "Победа".

В Деснянском районе:

Парк "Киото";

Парк им. Архитектора Николаева;

Парк им. Сержа Лифаря;

Сквер по ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.

В Дарницком районе:

Парк Партизанской славы.

В Шевченковском районе:

У Национальной оперы Украины;

Владимирская горка;

Сквер у Золотых ворот.

В Печерском районе:

Бульвар Липский;

Сквер Бастионный; Площадь Ивана Франко.

В Подольском районе:

Куреневский парк;

Сквер у кинотеатра "Октябрь".

В Оболонском районе:

Парк "Наталка".

В Дарницком районе:

Сквер на Дарницкой площади;

Парк Партизанской славы.

В Соломенском районе:

Парк им. Миколы Зерова.

В Святошинском районе:

Сквер на бульваре Академика Вернадского;

Парк "Совки";

Парк "Интернациональный".

Продолжительность цветения сакуры – около двух недель в зависимости от вида.

Напомним, Киев получил от немецкого мецената Питера Стирнола около 30 тыс. единиц семян дерева гинкго, принадлежащего к древнейшим видам и считающегося символом надежды из-за невероятной устойчивости.