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Общество
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В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)

сакура, магнолия
Фото: КМДА

В столице расцвели сакуры и магнолии, кроме ботанического сада им. Фомина и Национального ботанического сад им. Гришко они растут в парках и скверах Киева.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Деревья можно увидеть в каждом районе Киева. Магнолии высажены на следующих локациях.

Шевченковский район:

  • Пейзажная аллея;
  • Парк имени Тараса Шевченко;
  • Сырецкий парк.

Подольский район:

  • Площадь Щекавицкая.

Оболонский район:

  • Парк "Наталка";
  • Сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.

Деснянский район:

  • Парк с водными объектами по просп. Шухевича;
  • Парк "Киото".

Дарницкий район:

  • Парк Партизанской славы;
  • Парк Воинов-интернационалистов;
  • Сквер по ул. Вербицкого, 12.

Днепровский район:

  • Парк "Победа";
  • Сквер по ул. Ивана Миколайчука;
  • Бульвар Амвросия Бучмы;
  • Сквер по ул. Шумского, 3

Соломенский район:

  • Парк "Отрадный";
  • Парк "Орленок".

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Различные типы магнолий имеют разное время цветения, обычно оно длится около 14 дней. Всего в мире насчитывают около 240 видов растений магнолиевых семей. Каждый из них имеет уникальный вид и цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.

Также в столице началось цветение сакуры. В Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на б-ре Верховной Рады длиной 1402 м (240 растений).

Посмотреть на сакуры можно на таких локациях.

В Днепровском районе:

  • Б-р Верховной Рады;
  • Парк Андрея Малышко;
  • Парк "Победа".

В Деснянском районе:

  • Парк "Киото";
  • Парк им. Архитектора Николаева;
  • Парк им. Сержа Лифаря;
  • Сквер по ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.

В Дарницком районе:

  • Парк Партизанской славы.

В Шевченковском районе:

  • У Национальной оперы Украины;
  • Владимирская горка;
  • Сквер у Золотых ворот.

В Печерском районе:

  • Бульвар Липский;
  • Сквер Бастионный; Площадь Ивана Франко.

В Подольском районе:

  • Куреневский парк;
  • Сквер у кинотеатра "Октябрь".

В Оболонском районе:

  • Парк "Наталка".

В Дарницком районе:

  • Сквер на Дарницкой площади;
  • Парк Партизанской славы.

В Соломенском районе:

  • Парк им. Миколы Зерова.

В Святошинском районе:

  • Сквер на бульваре Академика Вернадского;
  • Парк "Совки";
  • Парк "Интернациональный".

Продолжительность цветения сакуры – около двух недель в зависимости от вида.

Фото 2 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 3 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 4 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 5 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 6 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 7 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 8 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 9 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 10 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 11 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 12 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 13 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 14 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)
Фото 15 — В Киеве расцвели сакуры и магнолии: где посмотреть (ФОТО)

Напомним, Киев получил от немецкого мецената Питера Стирнола около 30 тыс. единиц семян дерева гинкго, принадлежащего к древнейшим видам и считающегося символом надежды из-за невероятной устойчивости.

Автор:
Михаил Шилин