У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)

У столиці розквітли сакури та магнолії, які, крім ботанічного саду ім. Фоміна та Національного ботанічного саду ім. Гришка, ростуть у парках та скверах Києва.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Дерева можна побачити в кожному районі Києва. Так, магнолії висаджені на наступних локаціях.

Шевченківський район:

Пейзажна алея;

Парк імені Тараса Шевченка;

Сирецький парк.

Подільський район:

площа Щекавицька.

Оболонський район:

Парк "Наталка";

Сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28.

Деснянський район:

Парк із водними об’єктами на просп. Шухевича;

Парк "Кіото".

Дарницький район:

Парк Партизанської слави;

Парк Воїнів-інтернаціоналістів;

Сквер на вул. Вербицького, 12.

Дніпровський район:

Парк "Перемога";

Сквер на вул. Івана Миколайчука;

Бульвар Амвросія Бучми;

Сквер на вул. Шумського, 3.

Солом’янський район:

Парк "Відрадний";

Парк "Орлятко".

Голосіївський район:

Голосіївський парк ім. М. Рильського.

Різні типи магнолій мають різний час цвітіння, зазвичай воно триває близько 14 днів. Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них має унікальний вигляд і квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором, розташуванням на гілках.

Також у столиці розпочалося цвітіння сакури. У Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на б-рі Верховної Ради довжиною 1402 м (240 рослин).

Подивитись на сакури можна на таких локаціях.

У Дніпровському районі:

Б-р Верховної Ради;

Парк Андрія Малишка;

Парк "Перемога".

У Деснянському районі:

Парк "Кіото";

Парк ім. Архітектора Ніколаєва;

Парк ім. Сержа Лифаря;

Сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.

У Дарницькому районі:

Парк Партизанської слави.

У Шевченківському районі:

Біля Національної опери України;

Володимирська гірка;

Сквер біля Золотих воріт.

У Печерському районі:

Бульвар Липський;

Сквер Бастіонний; Площа Івана Франка.

У Подільському районі:

Куренівський парк;

Сквер біля кінотеатру "Жовтень".

В Оболонському районі:

Парк "Наталка".

У Дарницькому районі:

Сквер на Дарницькій площі;

Парк Партизанської слави.

У Солом’янському районі:

Парк ім. Миколи Зерова.

У Святошинському районі:

Сквер на бульварі Академіка Вернадського;

Парк "Совки";

Парк "Інтернаціональний".

Тривалість цвітіння сакури - близько двох тижнів залежно від виду.

Нагадаємо, Київ отримав від німецького мецената Пітера Стірнола близько 30 тис. одиниць насіння дерева гінкго, що належить до найдавніших видів та вважається символом надії через неймовірну стійкість.