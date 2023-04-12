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Суспільство
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У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)

сакура, магнолія
Фото: КМДА

У столиці розквітли сакури та магнолії, які, крім ботанічного саду ім. Фоміна та Національного ботанічного саду ім. Гришка, ростуть у парках та скверах Києва.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Дерева можна побачити в кожному районі Києва. Так, магнолії висаджені на наступних локаціях.

Шевченківський район:

  • Пейзажна алея; 
  • Парк імені Тараса Шевченка; 
  • Сирецький парк.

Подільський район:

  • площа Щекавицька.

Оболонський район:

  • Парк "Наталка"; 
  • Сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28.

Деснянський район:

  • Парк із водними об’єктами на просп. Шухевича; 
  • Парк "Кіото".

Дарницький район:

  • Парк Партизанської слави; 
  • Парк Воїнів-інтернаціоналістів; 
  • Сквер на вул. Вербицького, 12.

Дніпровський район:

  • Парк "Перемога"; 
  • Сквер на вул. Івана Миколайчука; 
  • Бульвар Амвросія Бучми; 
  • Сквер на вул. Шумського, 3.

Солом’янський район:

  • Парк "Відрадний";
  • Парк "Орлятко".

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк ім. М. Рильського.

Різні типи магнолій мають різний час цвітіння, зазвичай воно триває близько 14 днів. Усього у світі налічують близько 240 видів рослин родини магнолієвих. Кожен із них має унікальний вигляд і квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором, розташуванням на гілках.

Також у столиці розпочалося цвітіння сакури. У Києві висаджена найдовша в Україні алея цих дерев – на б-рі Верховної Ради довжиною 1402 м (240 рослин).

Подивитись на сакури можна на таких локаціях.

У Дніпровському районі:

  • Б-р Верховної Ради; 
  • Парк Андрія Малишка; 
  • Парк "Перемога".

У Деснянському районі:

  • Парк "Кіото"; 
  • Парк ім. Архітектора Ніколаєва; 
  • Парк ім. Сержа Лифаря; 
  • Сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.

У Дарницькому районі:

  • Парк Партизанської слави.

У Шевченківському районі:

  • Біля Національної опери України; 
  • Володимирська гірка; 
  • Сквер біля Золотих воріт.

У Печерському районі:

  • Бульвар Липський; 
  • Сквер Бастіонний; Площа Івана Франка.

У Подільському районі:

  • Куренівський парк; 
  • Сквер біля кінотеатру "Жовтень".

В Оболонському районі:

  • Парк "Наталка".

У Дарницькому районі:

  • Сквер на Дарницькій площі; 
  • Парк Партизанської слави.

У Солом’янському районі:

  • Парк ім. Миколи Зерова.

У Святошинському районі:

  • Сквер на бульварі Академіка Вернадського; 
  • Парк "Совки"; 
  • Парк "Інтернаціональний".

Тривалість цвітіння сакури - близько двох тижнів залежно від виду.

Фото 2 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 3 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 4 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 5 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 6 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 7 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 8 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 9 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 10 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 11 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 12 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 13 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 14 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)
Фото 15 — У Києві розквітли сакури й магнолії: де подивитись (ФОТО)

Нагадаємо, Київ отримав від німецького мецената Пітера Стірнола близько 30 тис. одиниць насіння дерева гінкго, що належить до найдавніших видів та вважається символом надії через неймовірну стійкість.

Автор:
Михайло Шилін