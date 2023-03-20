В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха: в чем причина

По состоянию на 8.00 20 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу. Радиационный фон по всему городу – в норме.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - отмечают в КГГА.

Там добавляют, что до нормализации ситуации рекомендуется воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" теперь можно узнать уровень радиации в столице. Для этого необходимо обновить приложение и зайти в раздел мониторинга качества воздуха в левом верхнем углу экрана (AQI).