У Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря: у чому причина

Станом на 8:00 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - зауважують в КМДА.

Там додають, що до нормалізації ситуації рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна дізнатися рівень радіації у столиці Для цього необхідно оновити застосунок і зайти у розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI).