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У Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря: у чому причина
Станом на 8:00 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі.
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - зауважують в КМДА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там додають, що до нормалізації ситуації рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.
Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна дізнатися рівень радіації у столиці Для цього необхідно оновити застосунок і зайти у розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI).