В Киеве запретили пиротехнику и громкую музыку

В условиях агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов, в Киеве запретили использование пиротехнических изделий и громкой музыки.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

Отмечается, что глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов издал отдельное поручение о соблюдении режима тишины, в частности, запрет зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры и пользоваться другими громкоговорящими установками.

В документе подчеркнули, что в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии России на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева.

Напомним, что 7 июня в Верховную Раду внесли законопроект о запрете фейерверков в Украине.

Предлагается запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и уровень шума, не превышающий 60 дБ.