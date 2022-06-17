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Суспільство
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У Києві заборонили піротехніку та гучну музику

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В умовах агресії Російської Федерації на території України та очікування ракетних ударів, у Києві заборонили використання піротехнічних виробів та гучної музики. 

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Про це повідомили у прес-службі КМВА.   

Зазначається, що голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші, зокрема заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, користуватися іншими гучномовними установками.  

У документі наголосили, що в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан жителів Києва. 

Фото 2 — У Києві заборонили піротехніку та гучну музику

Нагадаємо, що 7 червня до Верховної Ради внесли законопроект про заборону феєрверків в Україні. 

Пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за виключенням сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

Автор:
Анастасія Дєдковська