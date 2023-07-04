В Кыргызстане разрешили менять отчество на матчество: при каких условиях

Конституционный суд Кыргызстана разрешил гражданам, достигшим 16 лет, менять отчество на матчество.

Об этом сообщает местное издание 24.kg.

КС КР рассматривал такой вопрос в рамках рассмотрения иска гражданки, требовавшей разрешить ей указать матчество вместо отчества в документах своих детей.

Сначала суд отклонил ее иск. Но впоследствии объяснил, что изменить часть ФИО можно будет, когда ребенок достигнет 16 лет.

Решения могут быть приняты по тем или иным причинам, в том числе из-за пережитых жизненных трагедий, связанных с отцом ребенка. Например, в таком случае запретить человеку изменить часть своего полного имени (ФИО) будет нарушением его прав, отметили в КС КР.

Отмечается, что возрастное ограничение было установлено с целью защитить детей от буллинга. Дело в том, что в Кыргызстане традиции и религия имеют особое значение в обществе. Законы принимаются, ориентируясь на особенности киргизской культуры.

"О праве родителей, в том числе матери, на присвоение ребенку фамилии, имени и отчества по советской системе, то оно находится в непосредственном столкновении с правом ребенка. Оно имеет приоритетное значение и находится под особой государственной защитой. А поскольку ребенок с матчем в традиционное общество может стать жертвой буллинга и стигматизации, в удовлетворении ходатайства заявителя было отказано", — говорится в решении КС КР.