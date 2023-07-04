У Киргизстані дозволили змінювати по батькові на по матері: за яких умов

Конституційний суд Киргизстану дозволив громадянам, які досягли 16 років, змінювати по батькові на по матері.

Про це повідомляє місцеве видання 24.kg.

КС КР розглядав таке питання в рамках розгляду позову громадянки, яка вимагала дозволити їй вказати по матері замість по батькові у документах своїх дітей.

Спершу суд відхилив її позов. Але згодом пояснив, що змінити частину ПІБ вона зможе, коли дитина досягне 16 років. Водночас суд вирішив, що громадяни з 16 років мають право змінювати по-батькові на по-матері. Рішення можуть прийняти з тих чи інших причин, у тому числі через пережиті життєві трагедії пов'язані з батьком дитини. Наприклад, в такому випадку заборонити людині змінити частину свого повного імені (ПІБ) буде порушенням її прав, зауважили в КС КР.

Зазначається, що вікове обмеження встановили з метою захистити дітей від булінгу. Справа в тому, що в Киргизстані традиції та релігія мають особливе значення в суспільстві. Закони ухвалюють, орієнтуючись на особливості киргизької культури.

"Щодо права батьків, у тому числі матері, на присвоєння дитині прізвища, імені та по батькові за радянською системою, то воно знаходиться у безпосередньому зіткненні з правом дитини. Воно має пріоритетне значення та перебуває під особливим державним захистом. А оскільки дитина з матчем у традиційному суспільстві може стати жертвою булінгу та стигматизації, у задоволенні клопотання заявника було відмовлено", — йдеться у рішенні КС КР.