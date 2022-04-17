Через воєнний стан Мін'юст дозволив реєстрацію шлюбу протягом одного дня та дистанційно

Міністерство юстиції України спростило процедуру укладення шлюбу під час воєнного стану.

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Так, відтепер це можна зробити протягом одного дня після заяви та навіть дистанційно у Zoom. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Вона зазначила, що на сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. При цьому, в певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС. Наприклад, це можуть бути й поліцейські, й військові. Зокрема, це актуально для жінок і чоловіків, які несуть службу. Для них зробили можливість одружуватись дистанційно.

"Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom", - поінформувала заступник Міністра.

За даними Мін'юст, з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 тисяч українських пар, що більше, ніж зазвичай. Це пов’язано зокрема з воєнним станом.

Нагадаємо, що українським школярам дозволять пройти ЗНО-2022 у Європі.