Из-за военного положения Минюст разрешил регистрацию брака в течение одного дня и дистанционно

Министерство юстиции Украины упростило процедуру заключения брака во время военного положения.

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Так, теперь это можно сделать в течение одного дня после заявления и даже дистанционно в Zoom. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Она отметила, что на сегодняшний день регистрация брака может происходить в любом органе ДРАЦСа на территории, где не ведутся боевые действия. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ГРАЦС. К примеру, это могут быть и полицейские, и военные. В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно.

"Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что желают жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, который не состоит в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom", - проинформировала замминистра.

По данным Минюст, с начала полномасштабной войны поженились почти 22 тысячи украинских пар, что больше, чем обычно. Это связано, в частности, с военным положением.

Напомним, что украинским школьникам разрешат пройти ЗНО-2022 в Европе.