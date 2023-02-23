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В Лондоне возле посольства РФ нарисовали огромный флаг Украины (ВИДЕО)
Группа активистов "Led By Donkeys" вылила сотни литров желтой и синей краски на дороге возле российского посольства в Лондоне, чтобы создать огромный украинский флаг накануне годовщины вторжения России в Украину.
Об этом сообщают активисты в Twitter.
"Завтра первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину. Вопреки утверждениям российского диктатора и его апологетов, Украина является независимым государством и народом, который имеет полное право на самоопределение. Существование огромного украинского флага возле его посольства в Лондоне будет служить ему напоминанием об этом", - заявили активисты и опубликовали видео, на котором видно, что несколько человек разливают краску на дороге, чтобы создать флаг Украины.
Как сообщает агентство Reuters, активисты группы остановили движение транспорта на улице вблизи Гайд-парка в Кенсингтоне. После этого они разлили более 300 литров краски по дороге с помощью тачек и кистей, чтобы создать украинский флаг площадью 500 квадратных метров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Полиция Лондона сообщила, что троих мужчин и одну женщину задержали по подозрению в причинении ущерба и препятствии движению по шоссе.
Активисты заявили, что использованная краска была экологически чистой, нетоксичной и без растворителей. Они добавили, что краска предназначена для дорожных работ, быстро высыхает и ее можно отмыть.