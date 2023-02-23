В Лондоне возле посольства РФ нарисовали огромный флаг Украины (ВИДЕО)

Группа активистов "Led By Donkeys" вылила сотни литров желтой и синей краски на дороге возле российского посольства в Лондоне, чтобы создать огромный украинский флаг накануне годовщины вторжения России в Украину.

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Об этом сообщают активисты в Twitter.

"Завтра первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину. Вопреки утверждениям российского диктатора и его апологетов, Украина является независимым государством и народом, который имеет полное право на самоопределение. Существование огромного украинского флага возле его посольства в Лондоне будет служить ему напоминанием об этом", - заявили активисты и опубликовали видео, на котором видно, что несколько человек разливают краску на дороге, чтобы создать флаг Украины.

Solidarity with Ukraine ✊

(Russian Embassy, London) pic.twitter.com/efRXKgDuqV — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Как сообщает агентство Reuters, активисты группы остановили движение транспорта на улице вблизи Гайд-парка в Кенсингтоне. После этого они разлили более 300 литров краски по дороге с помощью тачек и кистей, чтобы создать украинский флаг площадью 500 квадратных метров.

Полиция Лондона сообщила, что троих мужчин и одну женщину задержали по подозрению в причинении ущерба и препятствии движению по шоссе.

Активисты заявили, что использованная краска была экологически чистой, нетоксичной и без растворителей. Они добавили, что краска предназначена для дорожных работ, быстро высыхает и ее можно отмыть.