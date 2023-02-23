У Лондоні біля посольства РФ намалювали величезний прапор України (ВІДЕО)

Група активістів "Led By Donkeys" вилила сотні літрів жовтої та синьої фарби на дорозі біля російського посольства у Лондоні, щоб створити величезний український прапор напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

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Про це повідомляють активісти у Twitter.

"Завтра перша річниця імперіалістичного вторгнення Путіна в Україну. Всупереч твердженням російського диктатора та його апологетів, Україна є незалежною державою і народом, який має повне право на самовизначення. Існування величезного українського прапора біля його посольства в Лондоні слугуватиме йому нагадуванням про це", - заявили активісти та опублікували відео, на якому видно, щодекілька людей розливають фарбу на дорозі, щоб створити прапор України.

Solidarity with Ukraine ✊

(Russian Embassy, London) pic.twitter.com/efRXKgDuqV — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Як повідомляє агентство Reuters, активісти групи зупинили рух транспорту на вулиці поблизу Гайд-парку в Кенсінгтоні. Після цього вони розлити понад 300 літрів фарби по дорозі за допомогою тачок і пензлів, щоб створити український прапор площею 500 квадратних метрів.

Поліція Лондона повідомила, що трьох чоловіків і одну жінку затримали за підозрою у заподіянні шкоди та перешкоджанні руху по шосе.

Активісти заявили, що використана фарба була екологічно чистою, нетоксичною та без розчинників. Вони додали, що фарба призначена для дорожніх робіт, швидко висихає і її можна відмити.