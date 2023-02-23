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Суспільство
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У Лондоні біля посольства РФ намалювали величезний прапор України (ВІДЕО)

У Лондоні біля посольства РФ намалювали величезний прапор України (ВІДЕО)

Група активістів "Led By Donkeys" вилила сотні літрів жовтої та синьої фарби на дорозі біля російського посольства у Лондоні, щоб створити величезний український прапор напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

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Про це повідомляють активісти у Twitter.

"Завтра перша річниця імперіалістичного вторгнення Путіна в Україну. Всупереч твердженням російського диктатора та його апологетів, Україна є незалежною державою і народом, який має повне право на самовизначення. Існування величезного українського прапора біля його посольства в Лондоні слугуватиме йому нагадуванням про це", - заявили активісти та опублікували відео, на якому видно, щодекілька людей розливають фарбу на дорозі, щоб створити прапор України.

Як повідомляє агентство Reuters, активісти групи зупинили рух транспорту на вулиці поблизу Гайд-парку в Кенсінгтоні. Після цього вони розлити понад 300 літрів фарби по дорозі за допомогою тачок і пензлів, щоб створити український прапор площею 500 квадратних метрів.

Поліція Лондона повідомила, що трьох чоловіків і одну жінку затримали за підозрою у заподіянні шкоди та перешкоджанні руху по шосе.

Активісти заявили, що використана фарба була екологічно чистою, нетоксичною та без розчинників. Вони додали, що фарба призначена для дорожніх робіт, швидко висихає і її можна відмити.

Автор:
Ніна Комащенко