В МВД считают, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

У каждого украинца дома должно быть оружие для защиты. Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению Закон “Об обороте гражданского оружия”.

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Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время национального телемарафона.

"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов для всех нас. Думали, каким образом будет использовано это оружие: не будет ли оно использовано против украинцев, против Украины, но сегодня мы приближаемся к сотому дню сопротивления российскому вторжению, и можем сказать, что этот экзамен пройден", - отметил министр.

Он подчеркнул, что сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте, защищают наше государство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

"Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция – для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - заявил Монастырский.

Он отметил, что сейчас в парламенте готовится ко второму чтению Закон об обороте гражданского оружия.

"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во 2-е чтение", - сообщил министр.

Напомним, в "Дії" провели опрос среди украинцев на тему того, кто и как может владеть оружием в стране. Он стал самым масштабным в сравнении с предыдущими двумя, которые проводили в "Дії" ранее.

59% украинцев считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах.