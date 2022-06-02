У МВС вважають, що у всіх українців має бути вогнепальна зброя для самозахисту

Кожен українець має мати зброю для захисту. Зараз у парламенті готується до другого читання Закон "Про обіг цивільної зброї".

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На цьому наголосив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час національного телемарафону.

"Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого. Було роздано десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. І це був величезний виклик для всіх нас. Думали, яким чином буде використана ця зброя: чи не буде вона використана проти українців, проти України, але сьогодні ми наближаємось до сотого дня опору російському вторгненню, і можемо сказати, що цей іспит пройдено", - зазначив міністр.

Він наголосив, що сьогодні більшість власників зброї перебувають на фронті, захищають нашу державу у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

"Обіг зброї має бути врегульований на рівні закону. Моя особиста позиція – для захисту власного будинку в українця має бути зброя", - заявив Монастирський.

Він зазначив, що зараз у парламенті готується до другого читання Закон про обіг цивільної зброї.

"Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни до 2-го читання", - повідомив міністр.

Нагадаємо, у "Дії" провели опитування серед українців на тему того, хто та як може володіти зброєю в країні. Він став наймасштабнішим у порівнянні з попередніми двома, які проводили у "Дії" раніше.

59% українців вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його із собою у громадських місцях.