В Раде усомнились в эффективном использовании средств из бюджета на информационную политику

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин направил депутатские обращения в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу. Нардеп ожидает отчета об эффективности использования государственных средств на информационную политику в 2022-2023 годах.

Об этом пишет Укринформ.

"Депутатские обращения в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу относительно эффективности использования средств на информационную политику в 2022-2023 годах уже направлены. Сейчас есть промежуточные ответы, в которых говорится, что финансовый аудит Министерства культуры и информационной политики и Национального совета вопросов телевидения и радиовещания по плану будут проводиться в 2024 году", – отметил Юрчишин.

По его словам, выводы об эффективности использования государственных средств на информационную политику можно делать уже на основе полученных отчетов.

Следует отметить, что в бюджете на 2024 год предусмотрено 10,2 млрд грн на финансирование культуры и медиапространства.

Эффективность телемарафона под вопросом

Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин убежден, что единственный телемарафон "Единые новости" выполнил свою функцию в начале большой войны, а ныне теряет аудиторию.

"Возникает вопрос. Мы инвестируем деньги в информационную безопасность, но механизм, которым, собственно, эта безопасность должна обеспечиваться, не столь эффективен, как был раньше", - отметил Юрчишин.

При этом нардеп подчеркнул, что не будет инициировать закрытие телемарафона, потому что он не инициировал его создание.

Государство потратит на телемарафон 1,7 млрд грн

Некоторые медиаэксперты подчеркивают, что круглосуточный марафон "Единые новости", объединивший шесть крупнейших телеканалов страны, себя исчерпал. Еще полгода назад экс-министр культуры Александр Ткаченко говорил, что "Единые новости" смотрит не больше 15% украинцев.

Но марафон "Единые новости" в этом году продлится - государство потратит на него из бюджета 1,7 млрд грн.

Средства планируют выделить на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины.

Сегодня общий марафон транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы "1+1", "Интер", StarLightMedia, "Мы-Украина", парламентский телеканал "Рада" и Общественное.