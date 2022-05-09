В результате военной агрессии РФ в Украине погибли 226 детей, — Генпрокуратура

С начала широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины пострадали более 641 ребенка. При этом по официальным данным 226 детей погибли.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 9 мая 2022 года более 641 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом по официальным данным 226 детей погибли и более 415 ранены", — говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15, в г. Киеве – 16.

Также 8 мая стало известно о гибели 13-летней девочки, находившейся в одной из машин колонны авто, которые 4 мая были обстреляны оккупантами в Чугуевском районе Харьковской области. 7 мая из-за обстрелов с. Белогоровка и с. Шипилово Луганской области получили ранения две девочки 9 и 13 лет.

В частности, как отметили в ОГП, в результате ежедневных бомбардировок Вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены.

Напомним, Кабинет министров 29 апреля принял решение, что обеспечит выплату пособия на проживание детям, которые самостоятельно стали внутренне перемещенными лицами. Выплата помощи такому ребенку производится в размере 3 тысяч гривен в месяц, начиная с марта 2022 года.