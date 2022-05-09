Вніслідок військової агресії РФ в Україні загинуло 226 дітей, — Генпрокуратура

З початку широкомасштабного вторгнення російської армії на територію України постраждали понад 641 дітей. При цьому за офіційними даними 226 дітей загинуло.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому за офіційними даними 226 дітей загинуло та понад 415 поранено", — йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Також 8 травня стало відомо про загибель 13-річної дівчинки, яка перебувала в одній із машин колони авто, які 4 травня були обстріляні окупантами в Чугуївському районі Харківської області. 7 травня через обстріли с. Білогорівка та с. Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

Зокрема, як зазначили в ОГП, внаслідок щоденних бомбардувань збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 квітня ухвалив рішення, що забезпечить виплату допомоги на проживання дітям, які самостійно стали внутрішньо переміщеними особами. Виплата допомоги такій дитині здійснюється в розмірі 3 тисяч гривень на місяць, починаючи з березня 2022 року.