В России заблокировали Delo.ua и ряд других украинских СМИ

Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты Министерства здравоохранения и Погранслужбы Украины, а также ряд СМИ, включая Delo.ua.

Это следует из реестра блокировок, который ведет правозащитная организация "Роскомсвобода".

Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты Министерства здравоохранения и погранслужбы Украины.

Кроме того, заблокирован ряд украинских СМИ, в том числе канал ТСН, "Сегодня", "Укринформ", Zaxid, "Зеркало недели", Сensor.net, Vesti.ua, Depo.ua и Delo.ua.

24 февраля в 4 утра началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.