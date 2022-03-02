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- Общество
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В России заблокировали Delo.ua и ряд других украинских СМИ
Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты Министерства здравоохранения и Погранслужбы Украины, а также ряд СМИ, включая Delo.ua.
Это следует из реестра блокировок, который ведет правозащитная организация "Роскомсвобода".
Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты Министерства здравоохранения и погранслужбы Украины.
Кроме того, заблокирован ряд украинских СМИ, в том числе канал ТСН, "Сегодня", "Укринформ", Zaxid, "Зеркало недели", Сensor.net, Vesti.ua, Depo.ua и Delo.ua.Подписывайтесь на наш YouTube канал
24 февраля в 4 утра началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.