У Росії заблокували Delo.ua та низку інших українських ЗМІ

Роскомнагляд заблокував у Росії офіційні сайти Міністерства охорони здоров'я та Прикордонної служби України, а також низку ЗМІ, включаючи Delo.ua.

Це випливає із реєстру блокувань, який веде правозахисна організація "Роскомсвобода".

Роскомнагляд заблокував у Росії офіційні сайти Міністерства охорони здоров'я та прикордонної служби України.

Крім того, заблоковано низку українських ЗМІ, зокрема канал ТСН, "Сегодня", "Укрінформ", Zaxid, "Дзеркало тижня", Сensor.net, Vesti.ua, Depo.ua та Delo.ua.

24 лютого о 4-й ранку почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.