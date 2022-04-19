Из-за войны России в Украине больше 4,6 млн человек остались без доступа к воде. В целом в Украине каждый день 6 млн человек борются за доступ к питьевой воде.

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Об этом сообщает ЮНИСЕФ Украина.

"Более месяца ожесточенных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электроснабжения, в результате чего более 4,6 млн человек остались без доступа к воде. Всего более 6 миллионов человек в Украине каждый день борются за питьевую воду, одну из самых насущных потребностей человека", — говорится в сообщении.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что из-за войны с Россией в Украине разрушено огромное количество объектов инфраструктуры. Самые массовые разрушения касаются дорог. При этом около 300 мостов по всей стране уничтожено.