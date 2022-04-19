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В Україні понад 4,6 млн людей залишилися без доступу до води
Через війну Росії в Україні понад 4,6 млн людей залишилися без доступу до води. Загалом в Україні щодня 6 млн людей борються за доступ до питної води.
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Про це повідомляє ЮНІСЕФ Україна.
"Більш ніж місяць запеклих бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електропостачання, внаслідок чого понад 4,6 млн людей залишилися без доступу до води. Усього понад 6 мільйонів людей в Україні щодня борються за питну воду, одну з найнагальніших потреб людини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через війну з Росією в Україні зруйновано величезну кількість об'єктів інфраструктури. Наймасовіші руйнування стосуються доріг. При цьому близько 300 мостів по всій країні знищено.Підписуйтеся на наш YouTube канал