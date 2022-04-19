Через війну Росії в Україні понад 4,6 млн людей залишилися без доступу до води. Загалом в Україні щодня 6 млн людей борються за доступ до питної води.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє ЮНІСЕФ Україна.

"Більш ніж місяць запеклих бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електропостачання, внаслідок чого понад 4,6 млн людей залишилися без доступу до води. Усього понад 6 мільйонів людей в Україні щодня борються за питну воду, одну з найнагальніших потреб людини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через війну з Росією в Україні зруйновано величезну кількість об'єктів інфраструктури. Наймасовіші руйнування стосуються доріг. При цьому близько 300 мостів по всій країні знищено.