- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Украине разработали метод проверки военнопленных - омбудсмен
В Украине нарабатывается процедура дополнительной верификации военных, находящихся в плену на территории России.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в телеграм-канале.
"Сегодня подписали меморандум о сотрудничестве с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Совместно с директором института Александром Рувиным договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований", - рассказал омбудсмен.
Лубинец описал этапы проверки: сначала родственники пленных будут обращаться в Офис уполномоченного, оттуда идет обращение в институт, он будет делать экспертизу на основании фотографий и давать результаты экспертизы. Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать находящегося в плену военного.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме подтверждения личности экспертиза может давать выводы о моральном ущербе находившихся в плену граждан.
Напомним, Кабинет министров 18 апреля одобрил порядок создания, ведения и доступа к сведениям Единого реестра лиц, включая детей, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины.