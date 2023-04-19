В Украине разработали метод проверки военнопленных - омбудсмен

В Украине нарабатывается процедура дополнительной верификации военных, находящихся в плену на территории России.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в телеграм-канале.

"Сегодня подписали меморандум о сотрудничестве с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Совместно с директором института Александром Рувиным договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований", - рассказал омбудсмен.

Лубинец описал этапы проверки: сначала родственники пленных будут обращаться в Офис уполномоченного, оттуда идет обращение в институт, он будет делать экспертизу на основании фотографий и давать результаты экспертизы. Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать находящегося в плену военного.

Кроме подтверждения личности экспертиза может давать выводы о моральном ущербе находившихся в плену граждан.

Напомним, Кабинет министров 18 апреля одобрил порядок создания, ведения и доступа к сведениям Единого реестра лиц, включая детей, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины.