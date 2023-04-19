В Україні розробили метод перевірки щодо військовополонених – омбудсмен

В Україні напрацьовується процедура додаткової верифікації військових, які перебувають у полоні на території Росії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в телеграм-каналі.

"Сьогодні підписали меморандум про співробітництво з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України. Спільно з директором інституту Олександром Рувіним домовилися про співпрацю в сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень", - розповів омбудсмен.

Лубинець описав етапи перевірки: спочатку родичі полонених звертатимуться в Офіс уповноваженого, звідти йде звернення до інституту, він робитиме експертизу на підставі фотографій і даватиме результати експертизи. Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні.

Окрім підтвердження особи, експертиза може надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 квітня схвалив порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиного реєстру осіб, в тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Росії проти України.