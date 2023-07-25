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В Украине утвердят ГСТУ психологической помощи ветеранам войны
В Украине разрабатывают и планируют утвердить государственный стандарт предоставления услуг психологической помощи ветеранам войны и членам их семей
Об этом сообщил начальник отдела психологической помощи Министерства по делам ветеранов Игорь Костриков во время круглого стола в Military Media Center.
Министерство по делам ветеранов уже работает над проектом постановления о государственном стандарте предоставления услуг психологической помощи ветеранам войны и членам их семей.
"С нашей стороны есть некоторые сомнения относительно качества предоставления этих услуг и мы хотим это урегулировать. Состоялся аудит Счетной палаты и также пришли к тому же выводу, к которому пришли мы еще раньше — о том, что не совсем обеспечен мониторинг качества предоставления услуг психологической помощи", — заметил Костриков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Детали по ДСТУ психологической помощи ветеранам войны пока не уточняют.
Напомним, еще в 2022 году правительство приняло постановление, согласно которому ветеранам и их семьям будет предоставляться бесплатная психологическая помощь.