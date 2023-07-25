В Украине утвердят ГСТУ психологической помощи ветеранам войны

В Украине разрабатывают и планируют утвердить государственный стандарт предоставления услуг психологической помощи ветеранам войны и членам их семей

Об этом сообщил начальник отдела психологической помощи Министерства по делам ветеранов Игорь Костриков во время круглого стола в Military Media Center.

Министерство по делам ветеранов уже работает над проектом постановления о государственном стандарте предоставления услуг психологической помощи ветеранам войны и членам их семей.

"С нашей стороны есть некоторые сомнения относительно качества предоставления этих услуг и мы хотим это урегулировать. Состоялся аудит Счетной палаты и также пришли к тому же выводу, к которому пришли мы еще раньше — о том, что не совсем обеспечен мониторинг качества предоставления услуг психологической помощи", — заметил Костриков.

Детали по ДСТУ психологической помощи ветеранам войны пока не уточняют.



Напомним, еще в 2022 году правительство приняло постановление, согласно которому ветеранам и их семьям будет предоставляться бесплатная психологическая помощь.