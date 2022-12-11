В Херсоне создали онлайн-карту укрытий и "Пунктів незламності"

Для жителей Херсона разработали онлайн-карту укрытий находящихся в городе бомбоубежищ. Об этом 11 декабря сообщил "Правительственный портал".

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"После освобождения Херсона враг усилил обстрелы города. Для того чтобы жители могли обезопасить себя, создана электронная карта бомбоубежищ", — отметили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На карте также можно найти ближайший "Пункт незламності". Там херсонцы могут согреться, подзарядить свои гаджеты и воспользоваться интернетом.

После бегства из Херсона в ноябре войска страны-агрессора регулярно обстреливают город. Оккупанты, как и в других населенных пунктах, целят по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

В частности, утром 9 декабря российские оккупанты также обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Тогда 8 мирных жителей получили ранения. За предыдущие сутки до этого российские военные 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Из-за обстрелов россиян погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель получил ранения.

Кроме того, стало известно, что 10 декабря из-за вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия. Армия страны-агрессора наносит удары по городу и области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.