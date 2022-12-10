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Из-за вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия

Из-за вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия

Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за повреждений линий электропитания снова без света остались центр города, Шуменский микрорайон, поселок Степановка", - отметил Янушевич.

По его словам, у электроэнергии нет 2549 абонентов.

Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.

Также за сутки россияне 51 раз обстреляли область. Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии.

Ранения получили 8 человек.

В результате удара пострадали жилые кварталы города, враг повредил больницу, магазины и складские помещения. Снаряды противника также нанесли ущерб объектам инфраструктуры.

Напомним, ночью 10 декабря враг атаковал юг Украины дронами-камикадзе. Подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Автор:
Светлана Манько