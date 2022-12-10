- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Из-за вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия
Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за повреждений линий электропитания снова без света остались центр города, Шуменский микрорайон, поселок Степановка", - отметил Янушевич.
По его словам, у электроэнергии нет 2549 абонентов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.
Также за сутки россияне 51 раз обстреляли область. Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии.
Ранения получили 8 человек.
В результате удара пострадали жилые кварталы города, враг повредил больницу, магазины и складские помещения. Снаряды противника также нанесли ущерб объектам инфраструктуры.
Напомним, ночью 10 декабря враг атаковал юг Украины дронами-камикадзе. Подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.