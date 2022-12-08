Оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины: погибли два человека

Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области страдали от вражеских ударов с артиллерии, РСЗО, танков и минометов", - отметил Янушевич.

По его словам, из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

За прошедшие сутки из-за обстрелов рашистов погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель Херсонщины получил ранения.

Отметим, накануне российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонщины. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.