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В Херсоні створили онлайн-мапу укриттів і "Пунктів незламності"
Для жителів Херсону розробили онлайн-мапу укриттів бомбосховищ, що знаходяться в місті. Про це 11 грудня повідомив "Урядовий портал".
"Після звільнення Херсона ворог посилив обстріли міста. Для того, щоб мешканці могли убезпечити себе, створено електронну мапу бомбосховищ", — зазначили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На мапі також можна знайти найближчий "Пункт незламності". Там херсонці зможуть зігрітися, підзарядити свої гаджети та скористатися інтернетом.
Після втечі з Херсона в листопаді військ країни-агресора регулярно обстрілюють місто. Окупанти, як і у інших населених пунктах, цілять по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, вранці 9 грудня російські окупанти також обстріляли медичний заклад у Херсоні. Тоді 8 мирних мешканців отримали поранення. За попердню добу до цього російські військові 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Через обстріли росіян загинуло 2 цивільних людей, ще 1 житель отримав поранення.
Крім того, стало відомо, що 10 грудня через ворожі обстріли у частині Херсона зникла електроенергія. Армія країни-агресора завдає ударів по місту та області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.