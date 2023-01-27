Верховный суд отменил оправдательный приговор "беркутовцу", обвиняемому в пытках участника Майдана

Верховный суд отменил определение Киевского апелляционного суда, которым был подтвержден оправдательный приговор суда первой инстанции в отношении бывшего сотрудника батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Министерства внутренних дел в Харьковской области.

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Как указывают в Офисе генерального прокурора, решение было принято по жалобе прокуроров ОГП. Мужчину же обвиняли в пытках участников акции протеста в Киеве, ему инкриминировалась часть 2 статьи 127 Уголовного кодекса.

По данным следствия, 20 января 2014 года обвиняемый вместе с другими правоохранителями пытали двух митингующих, один из которых был несовершеннолетним. Пострадавших били руками, ногами, дубинками и сбросили с колоннады стадиона "Динамо" на улице Грушевского.

"Потом раздели несовершеннолетнего, ударили ножом в бедро, забрызгали в рану перечную жидкость и заставили обнаженным и босиком при температуре воздуха -12°C идти через строй правоохранителей, поя Гимн Украины. При этом высмеивали его идеологические убеждения", - указывают в ОГП.

В 2019 году суд первой инстанции, решение которого в 2021 году поддержал апелляционный суд, признал "беркутовца" невиновным в предъявленном обвинении и оправдал в связи с недоказанностью того, что именно он совершил это уголовное преступление.

В настоящее время Верховный суд, отменив определение апелляционного суда, направил уголовное производство на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Как указывают в самом Верховном суде, полный текст его постановления по делу №755/6856/17 (производство №51-6199км19) будет объявлен 31 января в 12:30.