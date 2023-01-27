Верховний суд скасував виправдувальний вирок "беркутівцю", обвинуваченому в катуванні учасника Майдану

Верховний суд скасував ухвалу Київського апеляційного суду, якою було підтверджено виправдувальний вирок суду першої інстанції щодо колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Харківській області.

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Як вказують в Офісі генерального прокурора, рішення було прийнято за касаційною скаргою прокурорів ОГП. Чоловіка ж обвинувачували в катуванні учасників акції протесту у Києві, йому інкримінувалася частина 2 статті 127 Кримінального кодексу.

За даними слідства, 20 січня 2014 року обвинувачений разом з іншими правоохоронцями катували двох мітингувальників, один з яких був неповнолітнім. Потерпілих били руками, ногами, кийками, скинули з колонади стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського.

"Потім роздягли неповнолітнього, вдарили ножем в бедро, забризкали в рану перцеву рідину та змусили оголеним і босоніж при температурі повітря -12°C йти через стрій правоохоронців, співаючи Гімн України. При цьому висміювали його ідеологічні переконання", - вказують в ОГП.

У 2019 році суд першої інстанції, рішення якого у 2021 році підтримав апеляційний суд, визнав "беркутівця" невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдав у зв’язку з недоведеністю, що саме він вчинив це кримінальне правопорушення.

Наразі ж Верховний суд, скасувавши ухвалу апеляційного суду, направив кримінальне провадження на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Як вказують в самому Верховному суді, повний текст його постанови у справі №755/6856/17 (провадження № 51-6199км19) буде оголошено 31 січня о 12:30.